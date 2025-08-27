Die schleppende Auszahlung der Mehrarbeit von Lehrern sorgte zuletzt für Frust in Sachsen-Anhalts Klassenzimmern. Eine digitale Erfassung sollte alles besser machen. Jetzt ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben.

Magdeburg - Mit einem neuen elektronischen System will Sachsen-Anhalt die Auszahlung der Überstunden seiner knapp 14.000 Lehrer deutlich schneller machen. Dazu sollte zum Schuljahresbeginn an allen Schulen das sogenannte Bildungsmanagement-System (BMS) ausgerollt werden.