Freiberger Lebensmittel holte für sein Pizzawerk in Osterweddingen vor einem Jahr Fachkräfte aus Kolumbien. Nun stehen ihre Jobs auf der Kippe. Welche Vorwürfe im Raum stehen - und wie das Unternehmen reagiert.

Das Freiberger-Werk in Osterweddingen produziert täglich mehr als eine halbe Million Pizzen.

Osterweddingen/Burg - Zehn Elektriker aus Kolumbien sollten den Fachkräftemangel in den Pizzawerken des Unternehmens Freiberger Lebensmittel in Osterweddingen und Burg lindern. Firmenvertreter gaben sich zu Beginn hoffnungsvoll. Doch nun erheben mehrere Insider aus Unternehmenskreisen, die anonym bleiben möchten, schwere Vorwürfe gegen Freiberger.