Freiberger hat für seine Pizzawerke Elektriker aus Kolumbien angeworben. Nach einem Jahr ist klar: So wie in Osterweddingen gelingt die Gewinnung von internationalen Fachkräften ganz gewiss nicht.

Kommentar zu Vorwürfen gegen Pizzawerk: So vergrault man Fachkräfte

Was im Pizzawerk in Osterweddingen vorgefallen sein soll, ist ungeheuerlich. Freiberger wirbt junge Elektriker aus Kolumbien an, verspricht ihnen einen Job und verpfuscht es dann, die neuen Mitarbeiter ins Unternehmen zu integrieren.