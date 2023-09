Die Fabrik in Klein Wanzleben ist Teil des Konzerns Nordzucker mit Hauptsitz in Braunschweig. Hier in der Börde wird seit 1838 der süße Stoff aus Rüben hergestellt. Klein Wanzleben gehört zu den ältesten Zuckerfabrik-Standorten Deutschlands. Zwischen 1992 und 1994 wurde die neue Fabrik errichtet. In den nächsten Jahren soll die stromintensive Herstellung schrittweise auf eine klimaneutrale Produktion umgestellt werden.

picture alliance / dpa