Landgericht in Stendal Der Rocker-Boss der Hells Angels Altmark schweigt zum Prozessauftakt

Der Chef der Hells Angels Altmark, Kay S. (48), muss sich wegen versuchten Totschlags am Stendaler Landgericht verantworten. Er soll in Salzwedel einen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben.