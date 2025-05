Deutsche Fans vor dem Spiel FC Liverpool gegen Arsenal London am 11. Mai 2025 im legendären Liverpooler Pub "The Globe". Links Udo Pütsch.

Schönhausen - „You’ll Never Walk Alone“ (Du wirst niemals alleine gehen), so lautet der offizielle Wahlspruch des Liverpooler Fußballclubs. Angelehnt an einen Song von „Gerry & the Pacemakers“, der 1963 die englische Hitparade stürmte. Einer, der jedes Wort des Textes auf der Zunge und im Herzen trägt, kommt aus Sachsen-Anhalt – aus Schönhausen im Landkreis Stendal.