Die Polizei in Sachsen-Anhalt wird laut Statistik immer jünger und weiblicher

Vanessa Behr (21), links im Bild, arbeitet seit zwei Wochen nach einem Studium an in der Fachhochschule Aschersleben als Polizeikommissarin im Revier Dessau. Ihre Kollegin Claudia Krause (32) ist seit 2011 bei der Polizei und bereits Oberkommissarin.

Magdeburg - Die 21-jährige Vanessa Behr hat seit einigen Tagen ihr Ziel erreicht. Sie arbeitet jetzt im Streifendienst vom Polizeirevier Dessau-Roßlau. „Das ist mein Traumjob“, sagt die junge Polizeikommissarin. Sie gehört zu den 460 Absolventen der Fachhochschule in Aschersleben in diesem Jahr. Aktuell befinden sich dort 1074 Schüler in der Ausbildung, davon arbeiten 319 Anwärter laut Fachhochschule im Praktikum in den Dienststellen des Landes.