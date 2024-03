Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Fast eine halbe Million Menschen bundesweit erkrankten laut Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) zuletzt pro Jahr neu an Krebs. Früher galt die Krankheit meist als unheilbar. Nachdem die Medizin die Vorgänge im Körper immer besser versteht, ändert sich das aber gerade fundamental. Neue Ansätze vor allem für Immuntherapien können das Leben von Patienten oft deutlich verlängern, die Krankheit in vielen Fällen sogar heilen. Was aber passiert da gerade? Wir haben mit zwei Forschern gesprochen, die in Sachsen-Anhalt an vorderster Front im Kampf gegen die Krankheit stehen: dem Direktor der Klinik für Hämatoonkologie an der Universitätsmedizin Magdeburg, Professor Dimitrios Mougiakakos, und der Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums der Unimedizin Halle, Professor Haifa Kathrin Al-Ali.