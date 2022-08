Bis zu 1600 Euro mehr im Monat: Pflegeheimkosten in Sachsen-Anhalt explodieren

Mitten in der Energiekrise müssen viele Senioren nun auch bei den Kosten fürs Pflegeheim noch tiefer in die Tasche greifen. Vielen bleibt nur der Gang zum Sozialamt.

Heimkosten zwischen 1300 und 2300 Euro im Monat sind in Sachsen-Anhalt bereits üblich. Wegen neuer Vorgaben zur Bezahlung von Pflegekräften und gestiegener Energiepreise dürften die Kosten häufig schon ab September weiter steigen.

Magdeburg - Erwin Dühring musste sich erstmal setzen, als er den Brief vom Pflegezentrum „An der Elbe“ in Magdeburg öffnete: Die Kosten für die Pflege seiner Frau sollen zum 1. September deutlich steigen – von 1877 Euro auf 2370 Euro im Monat. „Das sind 26 Prozent mehr, so etwas hatte ich noch nie“, sagt der 81-Jährige.