In Billberge planen die Unternehmerin Marlene Brühl und eine Genossenschaft nicht weniger als die Neuerfindung des Lebens auf dem Land. Im Gegenzug für Anteile erhalten Bewohner Häuser, Wohnungen, Co-Working-Räume, Werkstätten und Gärten. Ein Besuch.

Ein Dorf in der Altmark wird wachgeküsst

Marlene Brühl auf dem Gutshhof Billberge: „Wenn man Länder wie China erlebt mit ausufernden Städten, merkt man, wie man aufatmet, wenn man in die Altmark kommt.“

Magdeburg - Wer seine Kindheit auf dem Land verbracht hat, fühlt sich in Billberge fast unweigerlich an alte Zeiten erinnert – an altmärkische Vierseithöfe und ostelbische Güter. Das klingt klischeebehaftet, tatsächlich aber könnte der kleine Ort eine ziemlich passende Filmkulisse liefern.