Das Innenministerium rechnet für 2025 mit steigenden Zahlen von Intensivtätern. In einem besonders drastischen Fall hat der Prozess am Landgericht Magdeburg begonnen. In 17 Anklagen werden einem Mann 75 Straftaten vorgeworfen.

Wie Intensivtäter in Sachsen-Anhalt die Justiz zunehmend vor Probleme stellen

Der Angeklagte wird von Justizbeamten in den Saal geführt.

Magdeburg. - Für das Jahr 2025 rechnet Sachsen-Anhalts Innenministerium mit mehr Intensivstraftätern. Genau beziffert wird der Trend aber noch nicht. Im Jahr 2024 waren 838 solcher Intensivtäter erfasst worden. Das sind Verdächtige, die mehr als neun Straftaten im Jahr begangen haben.