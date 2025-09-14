B 189 und A 14 in der Altmark Elbebrücke wird abgerissen: Pendlern und Firmen drohen Umwege von 50 Kilometern
Die Elbe-Brücke von Seehausen nach Wittenberge ist marode. Ein Neubau muss her. Während des Baus dient die neue A 14 als Umleitung. Betroffen sind Ostsee-Urlauber, Pendler und Firmen.
14.09.2025, 18:00
Magdeburg - Jetzt ist es offiziell: Ab September 2026 wird die Elbebrücke der Bundesstraße 189 zwischen Seehausen (Sachsen-Anhalt) und Wittenberge (Brandenburg) abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das bestätigte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium der Volksstimme.