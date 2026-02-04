Die Handwerkskammern fordern die Wiedereinführung von Werken als eigenständigem Fach. Selbst Azubis fehlten oft Grundfähigkeiten. Das Bildungsministerium winkt ab.

Zwei Mädchen schlagen im Werkunterricht Nägel in ein Holzbrett. Aus Sicht der Handwerkskammer kommt das Werken in den Lehrplänen in Sachsen-Anhalt zu kurz.

Magdeburg - Werken als eigenständiges Unterrichtsfach gibt es seit 2005 nicht mehr an Sachsen-Anhalts Grundschulen. Die Handwerkskammer Magdeburg fordert jetzt eine Rückbesinnung: „Ich halte es für wichtig, dass der Werkunterricht wieder eingeführt wird“, sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe der Volksstimme.