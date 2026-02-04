Streit zwischen Handwerk und Land Soll Sachsen-Anhalt Werken an Grundschulen wieder einführen?
Die Handwerkskammern fordern die Wiedereinführung von Werken als eigenständigem Fach. Selbst Azubis fehlten oft Grundfähigkeiten. Das Bildungsministerium winkt ab.
Aktualisiert: 04.02.2026, 17:36
Magdeburg - Werken als eigenständiges Unterrichtsfach gibt es seit 2005 nicht mehr an Sachsen-Anhalts Grundschulen. Die Handwerkskammer Magdeburg fordert jetzt eine Rückbesinnung: „Ich halte es für wichtig, dass der Werkunterricht wieder eingeführt wird“, sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe der Volksstimme.