  4. Streit zwischen Handwerk und Land: Soll Sachsen-Anhalt Werken an Grundschulen wieder einführen?

Die Handwerkskammern fordern die Wiedereinführung von Werken als eigenständigem Fach. Selbst Azubis fehlten oft Grundfähigkeiten. Das Bildungsministerium winkt ab.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 04.02.2026, 17:36
Zwei Mädchen schlagen im Werkunterricht Nägel in ein Holzbrett. Aus Sicht der Handwerkskammer kommt das Werken in den Lehrplänen in Sachsen-Anhalt zu kurz. Foto: picture alliance/dpa

Magdeburg - Werken als eigenständiges Unterrichtsfach gibt es seit 2005 nicht mehr an Sachsen-Anhalts Grundschulen. Die Handwerkskammer Magdeburg fordert jetzt eine Rückbesinnung: „Ich halte es für wichtig, dass der Werkunterricht wieder eingeführt wird“, sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe der Volksstimme.