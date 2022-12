Probleme bei der Solarförderung in Sachsen-Anhalt: Hausbesitzer in die Irre geleitet?

Bei der Solarförderung in Sachsen-Anhalt tauchen neue Ungereimtheiten auf. Opposition und Energieberater kritisieren, wie das Klimaschutzministerium mit Verbrauchern umgeht.

Magdeburg - Am 25. November – an einem Freitag – verkündete das Klimaschutzministerium den Start des Förderprogramms für Solarspeicher. Für private Häuslebauer winkten bis zu 7500 Euro. Anträge sollten übers Internet der Investitionsbank gestellt werden. Am Dienstag sperrte die Investitionsbank den Zugang schon wieder: Das Budget war alle.