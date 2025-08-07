weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Unterrichtsstart am Montag: Erstmals seit Jahren weniger Schüler zum Schulbeginn in Sachsen-Anhalt

Der Lehrermangel in den Klassenzimmern aber bleibt. Eine neue Personalkategorie, die Pädagogischen Unterrichtshilfen, soll Abhilfe schaffen.

Von Alexander Walter 07.08.2025, 14:30
Jan Riedel (CDU), ist seit Ende Juni neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt.
Jan Riedel (CDU), ist seit Ende Juni neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg - Erstmals seit Jahren sind die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt zu Beginn eines neuen Schuljahres nicht weiter gestiegen. Nach Angaben von Bildungsminister Jan Riedel (CDU) beginnt am Montag für 213.829 Kinder und Jugendliche die Schule. Im vergangenen Jahr waren es noch 214.308.