Der Lehrermangel in den Klassenzimmern aber bleibt. Eine neue Personalkategorie, die Pädagogischen Unterrichtshilfen, soll Abhilfe schaffen.

Erstmals seit Jahren weniger Schüler zum Schulbeginn in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Erstmals seit Jahren sind die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt zu Beginn eines neuen Schuljahres nicht weiter gestiegen. Nach Angaben von Bildungsminister Jan Riedel (CDU) beginnt am Montag für 213.829 Kinder und Jugendliche die Schule. Im vergangenen Jahr waren es noch 214.308.