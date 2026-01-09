EIL:
Gefährlicher Social-Media-Trend Essstörungen bei jungen Frauen in Sachsen-Anhalt nehmen rapide zu
Die Krankenkasse Barmer warnt vor Social-Media-Formaten wie „Skinny Tok“, die ein extrem schlankes Körperbild propagieren. Vor allem junge Frauen im Land sind offenbar empfänglich für den Trend - wie aktuelle Zahlen der Kasse zeigen.
Magdeburg - Die Barmer in Sachsen-Anhalt warnt angesichts einer steigenden Zahl von Essstörungen unter jungen Frauen vor Gefahren überzogener Schönheitsideale, befördert durch soziale Medien wie TikTok oder Instagram.