  4. Gefährlicher Social-Media-Trend: Essstörungen bei jungen Frauen in Sachsen-Anhalt nehmen rapide zu

Die Krankenkasse Barmer warnt vor Social-Media-Formaten wie „Skinny Tok“, die ein extrem schlankes Körperbild propagieren. Vor allem junge Frauen im Land sind offenbar empfänglich für den Trend - wie aktuelle Zahlen der Kasse zeigen.

Von Alexander Walter 09.01.2026, 15:22
Der ständige Fokus auf Gewicht und Ernährung kann sich zu einer bedrohlichen Essstörung entwickeln. Soziale Medien können dabei für empfängliche Personen eine ungute Rolle spielen. Foto: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn

Magdeburg - Die Barmer in Sachsen-Anhalt warnt angesichts einer steigenden Zahl von Essstörungen unter jungen Frauen vor Gefahren überzogener Schönheitsideale, befördert durch soziale Medien wie TikTok oder Instagram.