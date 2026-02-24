Vier Jahre Krieg Europa muss zu Kiew stehen
Russland hat der Ukraine Butscha oder Mariupol angetan. Auch vier Jahre nach seinem Überfall steuert es täglich Drohnen und Raketen in die Wohnhäuser frostkalter Großstädte und bombt diese in den Blackout. Dieser Krieg ist ein Verbrechen.
24.02.2026, 10:29
Magdeburg - Es war ein unwirklich anmutendes Bild, als Kameras am Morgen des 24. Februar 2022 die Aufnahmen von Luftschlägen, Panzern und endlosen Staus an den Grenzübergängen aus der Ukraine in die deutschen Wohnzimmer übertrugen.