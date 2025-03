Magdeburg - Spricht man mit Ukrainern, hört man oft, dass der Krieg in ihrer Heimat bereits seit 11 Jahren andauere. Gemeint ist die Annexion der Krim 2014 und die Unterstützung von Separatisten in den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetzk durch Russland. Der Konflikt sollte durch das Minsker Abkommen befriedet werden, was aber nie vollständig gelang. Nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hielt Russland zum Jahreswechsel laut „Deep State“ knapp 20 Prozent der Ukraine besetzt.

