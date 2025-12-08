Uniklinikum Magdeburg Frühchenzentrum rettet Baby von nur 300 Gramm - und muss doch um seinen Status bangen
Mehr als 20 Mal im Jahr begleitet das Uniklinikum Magdeburg kleinste Frühchen ins Leben - zuletzt ein nur 300 Gramm schweres Baby. Wegen neuer Vorgaben ist der Status des Frühgeborenen-Zentrums dennoch bedroht.
08.12.2025, 16:14
Magdeburg - Das Neugeborene ist so klein, dass die Intensivschwester es ohne Probleme in einer Handfläche halten könnte. Die Haut ist rosig, dünn wie Pergament. Ganze 300 Gramm wiegt das Baby – nur wenig mehr als ein Stück Butter im Supermarkt.