  4. Uniklinikum Magdeburg: Frühchenzentrum rettet Baby von nur 300 Gramm - und muss doch um seinen Status bangen

Mehr als 20 Mal im Jahr begleitet das Uniklinikum Magdeburg kleinste Frühchen ins Leben - zuletzt ein nur 300 Gramm schweres Baby. Wegen neuer Vorgaben ist der Status des Frühgeborenen-Zentrums dennoch bedroht.

Von Alexander Walter 08.12.2025, 16:14
Das von den Medizinern der Uniklinik Magdeburg gerettete nur 300 Gramm schwere Frühchen kurz nach seiner Geburt im Perinatalzentrum. Foto: UKMD

Magdeburg - Das Neugeborene ist so klein, dass die Intensivschwester es ohne Probleme in einer Handfläche halten könnte. Die Haut ist rosig, dünn wie Pergament. Ganze 300 Gramm wiegt das Baby – nur wenig mehr als ein Stück Butter im Supermarkt.