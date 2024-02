Justiz Geiselnahme in der JVA Burg: Generalstaatsanwaltschaft plädiert beim Halle-Attentäter für neun Jahre Haft

Bereits am vierten Prozesstag hat das Landgericht Stendal in Magdeburg die Beweisaufnahme zur Geiselnahme in der JVA Burg geschlossen. Die Plädoyers wurden gehalten. Am 27. Februar wird das Urteil erwartet.