Non-binär in Magdeburg: Wenn kein Geschlecht passt

Auch in Sachsen-Anhalt gibt es non-binäre Menschen. Gabriel Rücker aus Magdeburg erzählt, wie es ist, sich weder als Mann noch als Frau zu identifizieren.

Gabriel Rücker studiert Sozialwissenschaften an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Magdeburg - Eines will Gabriel Rücker gleich klarstellen: „Ich stelle mich nicht hin und sage, du musst jetzt so und so mit mir reden. Sondern ich sage: Ich würde mich freuen, wenn du es tun würdest. Das wäre halt nett, schön und respektvoll.“ Es geht um geschlechtergerechte Sprache – ein Thema, das viele Gemüter erhitzt.