Laut einer Umfrage zahlen drei Viertel der Eigentümer in Sachsen-Anhalt nach der Grundsteuer-Reform mehr für ihre Grundstücke. Die Steigerungen sind teilweise deutlich.

Ein Eigentümer in Wernigerode zahlt etwa 1.000 Prozent mehr Grundsteuer.

Magdeburg - Vielen Eigentümern in Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Wochen die Grundsteuer-Bescheide in die Briefkästen geflattert – teilweise mit unschöner Überraschung. Ein extremes Beispiel aus Wernigerode: Hier zahlt ein Eigentümer für ein 2.555 Quadratmeter großes unbebautes Grundstück statt 64,60 Euro nun 722,30 Euro pro Jahr. Ein Anstieg um 1.000 Prozent.