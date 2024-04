Viele Schüler hängen jeden Tag Stunden am Smartphone. Dem Lernen kann das massiv schaden. Warum ein pauschales Aus in Sachsen-Anhalt trotzdem nicht in Sicht ist.

Handys im Klassenraum: An vielen Schulen in Sachsen-Anhalt gelten bereits weitreichende Auflagen.

Magdeburg - Frankreich hat es schon seit 2018. Großbritannien, die Niederlande und Neuseeland planen es. Und auch in Deutschland wurden die Rufe nach einem Komplettverbot für Handys an Schulen zuletzt lauter. Erst im Februar rechtfertigte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, zugleich CDU-Bundesvize, ein Nutzungsverbot an den Schulen in ihrem Land.