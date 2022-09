Harzer Gasbomber gestehen am Landgericht in Magdeburg das Sprengen von drei Geldautomaten

Magdeburg - Die beiden drogenabhängigen Harzer im Alter von 29 und 38 Jahren haben Ende 2021 den Entschluss gefasst, sich den Weg zum Geld an Automaten einfach freizusprengen. Nach der am Montag (26.9) am Magdeburger Landgericht vorgetragenen Anklage von Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck gelang das mehr oder weniger in Teutschenthal, Wasserleben (Nordharz) und Rieder (Ballenstedt). Am Ende kamen sie aber nur im letzteren Fall an die Beute – 50.000 Euro. Mehr als das Doppelte der Scheine blieb zurück. Nur durch einen dummen Zufall übersahen die Gasbomber in Wasserleben die freigesprengten Scheine im Wert von 200.000 Euro. Beide flüchteten deshalb dort mit leeren Händen.