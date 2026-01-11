Die Wirtschaftslage trifft zunehmend Absolventen von Hochschulen. Vor allem Berufseinsteiger finden keine Stelle. Die Handwerkskammer sagt: „Kommt zu uns“.

Höchststand: Mehr als 5.000 Akademiker in Sachsen-Anhalt auf Jobsuche

Lehramtsstudenten in einem Uni-Hörsaal. Lehramtsabsolventen zählen zu jenen Akademikern, die auch beim Berufseinstieg am seltensten von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Magdeburg - Die angespannte wirtschaftliche Lage erreicht zunehmend auch Akademiker in Sachsen-Anhalt. Im Oktober waren landesweit 5.689 Hochschulabsolventen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit der Volksstimme mitteilte.