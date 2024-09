Nachdem der Chipriese Intel die Pläne für zwei große Werke in Magdeburg auf Eis gelegt hat, steht die Uni Magdeburg vor Problemen. Ein neuer Reinraum hängt in der Warteschleife und es fehlt eine Professur.

Magdeburg - Auch nach der Ankündigung des Chipriesen Intel, die Pläne für zwei Werke in Magdeburg vorerst auf Eis zu legen, hält die Universität Magdeburg (OVGU) an neuen Studien- und Ausbildungsgängen in Verbindung mit der Ansiedlung fest. Allerdings tun sich nach der Neupositionierung des kalifornischen Konzerns Probleme und Fragezeichen auf. Denn Intel hatte mit Blick auf die eigene Fachkräftesicherung angekündigt, in die Profilierung der Hochschullandschaft in der Region zu investieren.