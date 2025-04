Magdeburg - Der am Mittwoch von den Spitzen von CDU, CSU und SPD nach sechswöchigen Verhandlungen vorgelegte Koalitionsvertrag für eine künftige Bundesregierung stößt in Sachsen-Anhalts Regierungsparteien auf positives Echo: „Unser Land steht vor historischen Herausforderungen, an deren Bewältigung sich die neue Regierung messen lassen muss“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). „Die vorgestellten Ergebnisse schaffen Klarheit und Planungssicherheit“, ergänzte er.

