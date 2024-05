Die Zahl der antisemitischen Straftaten nehmen in Sachsen-Anhalt seit Jahren zu. Mit 130 registrierten Fällen ist der zweithöchste Wert nach 2022 erreicht. Behörden sehen vor allem eine Bedrohung von rechts.

Judenhass im Land wächst - Was Sicherheitsbehörden und Justiz dazu sagen

Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Sachsen-Anhalt haben den zweithöchsten Wert nach 2022 erreicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Es ist ein verstörendes Bild, das sich gestern am Magdeburger Rathaus bietet. Mindestens vier Polizeifahrzeuge bringen sich davor in Position. Weitere Uniformierte bewachen die Fachtagung für Justizbeamte aller Laufbahnen zum Thema „Mazel tov (übersetzt Glückwunsch) 75 Jahre Grundgesetz – Verfassung schätzen und schützen!“. Das klingt harmlos. Doch was den Sicherheitsbehörden Sorge bereitet, ist das aktuell brisante Thema Antisemitismus. Zu den Gästen zählen zudem mehrere Mitglieder jüdischer Gemeinden.