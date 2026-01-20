Eil
Vor Ministerpräsidenten-Wahl Debatte um Dienstpflicht für Sozialhilfempfänger: Linke wirft Sven Schulze Angriff auf Sozialstaat vor
Mit seinem Vorstoß Sozialhilfeempfänger zu Gegenleistungen bis hin zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, stößt Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat auf Kritik bei Linken und dem Koalitionspartner SPD. Deutlicher Rückenwind kommt aus Union und FDP.
20.01.2026, 16:19
Magdeburg - Der Vorstoß von CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, Sozialhilfeempfänger zu Gegenleistungen bis hin zu einem sozialen Dienst zu verpflichten, sorgt für Kritik der Opposition im Landtag.