Vor Ministerpräsidenten-Wahl Debatte um Dienstpflicht für Sozialhilfempfänger: Linke wirft Sven Schulze Angriff auf Sozialstaat vor

Mit seinem Vorstoß Sozialhilfeempfänger zu Gegenleistungen bis hin zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, stößt Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat auf Kritik bei Linken und dem Koalitionspartner SPD. Deutlicher Rückenwind kommt aus Union und FDP.