  4. Vor Ministerpräsidenten-Wahl: Debatte um Dienstpflicht für Sozialhilfempfänger: Linke wirft Sven Schulze Angriff auf Sozialstaat vor

Mit seinem Vorstoß Sozialhilfeempfänger zu Gegenleistungen bis hin zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, stößt Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat auf Kritik bei Linken und dem Koalitionspartner SPD. Deutlicher Rückenwind kommt aus Union und FDP.

Von Alexander 20.01.2026, 16:19
CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Sven Schulze: „Menschen, die Leistungen vom Staat bekommen, sollten eine Gegenleistung erbringen.“ Foto: dpa

Magdeburg - Der Vorstoß von CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, Sozialhilfeempfänger zu Gegenleistungen bis hin zu einem sozialen Dienst zu verpflichten, sorgt für Kritik der Opposition im Landtag.