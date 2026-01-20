Nach den Verformungen von 64 Körperkameras der Polizei sind inzwischen alle Geräte aus Stendal eingezogen worden. Sie sollen nun vom Hersteller überprüft werden, so die Polizeiinspektion Zentrale Dienste.

Jetzt sind sämtliche Bodycams der Polizei in Stendal außer Betrieb und werden neu überprüft

Bodycams, mit denen die Polizei ein Jahr in Stendal arbeitete.

Stendal - Überraschend hat in dieser Woche die Polizeiinspektion Zentrale Dienste nun alle 125 Geräte aus Stendal wegen der Verformungen am Akku außer Betrieb genommen und lässt sie vom Hersteller Motorola Solutions überprüfen. Übriggeblieben sind damit von den in Sachsen-Anhalt bisher insgesamt angeschafften 150 Geräten nur die für Trainingszwecke in der Fachhochschule Aschersleben vorgesehen 25 Geräte. Die Stendaler Bodycams waren seit Dezember 2024 im Einsatz.