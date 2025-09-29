weather wolkig
Mehr als 40 Kommunen haben zum Kita-Jahr 2025/26 die Beiträge angehoben - teils im zweistelligen Prozentbereich. Wo Eltern besonders tief in die Tasche greifen müssen:

Von Alexander Walter Aktualisiert: 29.09.2025, 13:33
Kita-Alltag in Sachsen-Anhalt: In Magdeburg zahlen Eltern rund 80 Euro für einen 10-Stunden-Kindergartenplatz, nur wenige Autominuten enternt in Wolmirstedt sind es 171 Euro. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Magdeburg - Mehr als 40 Kommunen haben zum aktuellen Kita-Jahr 2025/26 die Beiträge für ihre Kita-Einrichtungen angehoben. Teils liegen die Erhöhungen im zweistelligen Prozentbereich. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Linken im Landtag hervor, die der Volksstimme vorliegt.