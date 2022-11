Klima-Strafgeld: Vermieter beklagen staatliche Abzocke

Vermieter müssen 2023 einen Teil der CO2- Heizabgabe übernehmen. Doch was als Sanierungsbeschleuniger gedacht war, dürfte nach hinten losgehen.

Wer viel heizt, muss höhere CO2-Abgaben zahlen. Das geht in die Millionen. Das Geld fehlt dann für dringende Sanierungen.

Magdeburg - Wer heizt, produziert meistens auch Kohlendioxid (CO2). Um die Emission des klimaschädlichen Gases zu reduzieren, ersann Deutschland eine Strafabgabe. Jede Tonne CO2 kostet derzeit 30 Euro. 2025 sind 45 Euro angepeilt. In Mietshäusern zahlen bislang einzig die Mieter diesen Klimazoll. Die Ampel-Koalition in Berlin änderte das: Ab Januar müssen sich auch die Vermieter an der Abgabe beteiligen. Das bringt die Unternehmen auf die Zinne.