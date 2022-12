Klimaprotest in Sachsen-Anhalt – Kann der Zweck die Mittel heiligen?

Magdeburg - Nach Aktionen von Klimaprotestierern auch in Magdeburg sieht die AfD im Landtag die Teilnehmer in der Nähe von Extremisten: „Wer Rettungskräfte blockiert und dazu übergegangen ist, Flughäfen zu blockieren, befindet sich am Rande des Terrorismus“, sagte AfD-Politiker Matthias Büttner gestern in einer von seiner Fraktion beantragten Debatte zum Thema.