Anti-Terror-Kampf Kommentar zum Polizeigesetz: Keine Zeit mehr zu verlieren

Ein Gefährder aus dem Irak wurde in seine Heimat abgeschoben. Er konnte so lange festgesetzt werden, weil in Niedersachsen Präventivhaft bis zu 35 Tage möglich ist. Die Regelung sollte es auch für Sachsen-Anhalt geben.