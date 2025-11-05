Mit einem Zwei-Milliarden-Sparpaket will Bundesgesundheitsministerin Warken am Freitag die Zusatzbeiträge einfrieren. Sachsen-Anhalts Krankenversicherungen ist das Papier viel zu zaghaft. Warum die Beiträge 2026 erneut steigen dürften.

Krankenversicherungsbeiträge steigen in Sachsen-Anhalt 2026 wohl erneut

Bei 2,9 Prozent liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen schon jetzt. 2026 dürfte er laut GKV die 3-Prozent-Marke knacken.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gesetzliche Krankenkassen warnen trotz eines geplanten Sparpakets der Bundesregierung vor weiter steigenden Zusatzbeiträgen ab 2026. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will genau das eigentlich verhindern. Ein entsprechendes Gesetz soll morgen der Bundestag beschließen.