Explodierende Kosten Krankenversicherungsbeiträge steigen in Sachsen-Anhalt 2026 wohl erneut
Mit einem Zwei-Milliarden-Sparpaket will Bundesgesundheitsministerin Warken am Freitag die Zusatzbeiträge einfrieren. Sachsen-Anhalts Krankenversicherungen ist das Papier viel zu zaghaft. Warum die Beiträge 2026 erneut steigen dürften.
05.11.2025, 16:57
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gesetzliche Krankenkassen warnen trotz eines geplanten Sparpakets der Bundesregierung vor weiter steigenden Zusatzbeiträgen ab 2026. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will genau das eigentlich verhindern. Ein entsprechendes Gesetz soll morgen der Bundestag beschließen.