Sachsen-Anhalts Justizministerin dringt nach Briefen aus dem Gefängnis Attentäters vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an Betroffene auf Reformen in der Strafprozessordnung. Opfer und Zeugen sollen besser geschützt werden.

Land setzt sich nach Briefen von Taleb A. für besseren Opferschutz ein

Das Profil von Taleb A. mit Sturmgewehr auf der Plattform „X“.

Magdeburg - Der Magdeburg-Attentäter hat aus der Untersuchungshaft heraus an mindestens fünf Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wirre, mehrseitige Briefe mit der Schlussformel „Mit freundlichen Grüßen“ verschickt. Dies sorgte im Sommer für Entsetzen. Die Justiz wusste damals zwar von der Post, konnte sie aber aus Rechtsgründen nicht verhindern. Das soll sich nun nach dem Willen von Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) ändern.