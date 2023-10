Kriminalität Krisengipfel zu Automatensprengern in Magdeburg - wie Polizisten und Banker kooperieren wollen

Schon jetzt hat das LKA so viele Sprengungen von Geldautomaten registriert, wie im gesamten Vorjahr. 70 Banker, Versicherer und Ermittler beraten am Mittwoch in Magdeburg über mögliche Schutzmaßnahmen.