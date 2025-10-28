Teure Nachzahlung Land muss Lehrern bis zu 1,7 Millionen Euro für nicht gehaltene Zusatzstunden nachzahlen
Nach einem Gerichtsurteil haben auch erkrankte Lehrer Anspruch auf Vergütung der vom Land zwischenzeitlich eingeführten Zusatz-Unterrichtsstunde. Es geht um Hunderttausende Euro.
Aktualisiert: 28.10.2025, 16:14
Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die verpflichtende Zusatzunterrichtsstunde pro Woche für Sachsen-Anhalts Lehrer kassiert hat, muss das Land seinen Pädagogen Hunderttausende Euro nachzahlen.