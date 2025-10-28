weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Teure Nachzahlung Land muss Lehrern bis zu 1,7 Millionen Euro für nicht gehaltene Zusatzstunden nachzahlen

Nach einem Gerichtsurteil haben auch erkrankte Lehrer Anspruch auf Vergütung der vom Land zwischenzeitlich eingeführten Zusatz-Unterrichtsstunde. Es geht um Hunderttausende Euro.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 28.10.2025, 16:14
Jan Riedel (CDU), Bildungsminister von Sachsen-Anhalt: Der Minister hatte die Lehrer im Land zuletzt gebeten, die weggefallene Extra-Stunde freiwillig weiter zu geben. Die meisten Pädagogen sagten zu.
Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die verpflichtende Zusatzunterrichtsstunde pro Woche für Sachsen-Anhalts Lehrer kassiert hat, muss das Land seinen Pädagogen Hunderttausende Euro nachzahlen.