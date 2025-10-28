Ambulanter Dienst aus Sachsen-Anhalt ging bei Betrug extrem schamlos vor. So flog die Sache auf.

Pflegeunternehmen in Sachsen-Anhalt nehmen es bei der Abrechnung nicht immer ganz genau.

Magdeburg. - Selbst langjährige Kenner des Gesundheitswesens dürften über dieses Ausmaß an Dreistigkeit überrascht sein: Satte 3,7 Millionen Euro soll sich ein ambulanter Pflegedienst aus Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr mit Hilfe von gefälschten Abrechnungen von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) erschlichen haben. Wie die KKH mitteilt, gab es 2024 bundesweit keine höhere Einzelschadenssumme. Insgesamt belief sich der Schaden für das Unternehmen auf 5,4 Millionen Euro. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet.