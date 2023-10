Fast jedes dritte Kind in Sachsen-Anhalt zwischen 6 und 14 Jahren ist von psychischen Problemen betroffen. Ein Grund könnten die Auswirkungen der Pandemie sein. Bildungsministerium, Barmer und Unfallkasse wollen jetzt die Trendwende herbeiführen.

Land und Kassen starten Programm für psychische Gesundheit an Schulen

Depressionen und Verhaltensstörungen unter Schülern haben in Sachsen-Anhalt laut Barmer deutlich zugenommen.

Magdeburg - Fast jedes dritte Kind in Sachsen-Anhalt zwischen 6 und 14 Jahren war zuletzt von psychischen Leiden wie Depressionen oder Verhaltensstörungen betroffen. Das geht aus Zahlen des Barmer-Arztreports hervor. „Vor zehn Jahren war es nur rund jedes vierte Kind“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann am Mittwoch in Magdeburg.