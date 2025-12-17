Mandatsträger fast aller Parteien im Land beklagen knapp ein Jahr vor der Landtagswahl eine Zunahme von Hass – vor allem im Netz. Selbst Todesdrohungen sind Betroffenen zufolge keine Seltenheit mehr.

Politiker im Fadenkreuz von Hass im Netz: „Es wird immer schlimmer“

Beleidigende oder Hasskommentare in Sozialen Netzwerken nehmen Politikern zufolge in ihrer Massivität deutlich zu.

Magdeburg - Knapp neun Monate vor der Landtagswahl am 6. September 2026 sehen sich Politiker in Sachsen-Anhalt zunehmend aggressiven Anfeindungen ausgesetzt – vor allem in den sozialen Medien. Erst am 13. November beschimpfte ein Nutzer den Grünen-Landtagspolitiker Sebastian Striegel auf dem Fotoportal Instagram mit den Worten: „Du bist ein Hurensohn. Geh dich weghängen.“