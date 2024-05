Nach Kritik von CDU-Abgeordneten aus dem Süden hat die Landesregierung offenbar die Mehrheit der CDU-Fraktion in einer Sitzung vom Projekt überzeugt. Am Abend gab es allerdings noch Einspruch.

Baustelle für einen Container-Bau am Uniklinikum Magdeburg. Um diese Fläche soll bis 2035 das neue Zentralkrankenhaus entstehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung hält den Neubau eines Zentralkrankenhauses für rund 1,06 Milliarden am Uniklinikum Magdeburg für unverzichtbar: „Es handelt sich um dringend notwendige Ersatz- und Neubauten“ – nicht um eine Erweiterung, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe am Dienstag in der Landespressekonferenz. Ohne den Bau „fällt uns die Klinik runter und wir müssen Häuser schließen“, ergänzte Schuppe.