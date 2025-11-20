Neutralitätsgebot verletzt? Lehrer zieht nach Abmahnung wegen AfD-Kritik vor Gericht

Wie politisch neutral müssen Pädagogen in der Schule sein? Nach einer Abmahnung durch das Land klagt ein Lehrer aus Stendal vor dem Arbeitsgericht Magdeburg. Was das Land ihm vorwirft - und wie er sich verteidigt.