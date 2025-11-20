Neutralitätsgebot verletzt? Lehrer zieht nach Abmahnung wegen AfD-Kritik vor Gericht
Wie politisch neutral müssen Pädagogen in der Schule sein? Nach einer Abmahnung durch das Land klagt ein Lehrer aus Stendal vor dem Arbeitsgericht Magdeburg. Was das Land ihm vorwirft - und wie er sich verteidigt.
Aktualisiert: 20.11.2025, 17:43
Magdeburg - Dürfen Lehrer Schülern gegenüber Stellung gegen die AfD beziehen? Das muss das Landesarbeitsgericht jetzt klären, nachdem eine Einigung zwischen einem Lehrer und dem Land als Arbeitgeber am Donnerstag (20. November) gescheitert ist.