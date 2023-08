An einem Whiteboard steht das Wort "Lehrer" in verschiedenen Gender-Schreibweisen. Schreibweisen wie diese entsprechen nicht den Regeln der deutschen Rechtschreibung. Darauf hat Ministerin Eva Feußner in einem Schulleiterbrief hingewiesen.

Magdeburg - Lehrer in Sachsen-Anhalt müssen Materialien, Broschüren oder Bücher mit Gender-Sonderzeichen nicht aus ihrem Unterricht verbannen. Das hat das Bildungsministerium von Eva Feußner (CDU) auf Anfrage der Volksstimme am Mittwoch klargestellt.

Vorausgegangen war am Dienstag eine Diskussion im sozialen Medium „X“ - ehemals Twitter. Ein Nutzer schrieb etwa: „Mir ist es als Politiklehrer in Sachsen-Anhalt ab sofort verboten, u.a. bestimmtes Unterrichtsmaterial der Bundeszentrale für politische Bildung zu nutzen!“

Lehrer sollten darauf hinweisen, wenn Materialien nicht Rechtschreibregeln entsprechen

Das sei nicht der Fall, sagte Ministeriumssprecher Elmer Emig. Allerdings sollten Lehrer bei der Verwendung von Lehrmaterialien mit Sonderzeichen wie Gendersternchen, Binnen-I oder Doppelpunkt darauf hinweisen, dass diese nicht den geltenden Rechtschreibregeln widersprechen.

Vorgaben zum Gendern gelten auch für Landeszentrale für politische Bildung

Ausgangspunkt für die Debatte war ein Brief von Eva Feußner an die Schulleitungen im Land. In Vorbereitung des Schuljahres hatte die CDU-Politikerin neben anderen Aspekten wie Personalversorgung und Digitalisierung auch das Thema Gender-Sonderzeichen angesprochen und deren Verwendung untersagt. Feußner berief sich dabei auf eine Entscheidung des Rats für deutsche Rechtschreibung vom Juli. Dieser hatte erneut nicht empfohlen, Gendersonderzeichen ins Regelwerk der deutschen Rechtschreibung aufzunehmen. Die Grünen hatten der Ministerin daraufhin vorgeworfen, sich in einen Kulturkampf zu verrennen.

Das Bildungsministerium ergänzte am Mittwoch, die Vorgaben zur Einhaltung der Rechtschreibregeln würden für alle nachgeordneten Behörden des Landes gelten, darunter auch für die Landeszentrale für politische Bildung. Auch hier würden in Publikationen statt Gender-Sonderzeichen Wendungen wie „Schülerinnen und Schüler“ oder neutrale Begriffe wie „Lehrkräfte“ verwendet. Dort, wo dies anders sei, handele es sich um ältere Publikationen.