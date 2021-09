Interview mit Landeschef der Linken: "Natürlich müssen wir uns den Osten zurückholen"

Magdeburg - Volksstimme: Die Linke hatte eine rot-rot-grüne Regierung angepeilt, jetzt kann sie froh sein, überhaupt im Bundestag zu bleiben. Wie sehr steckt Ihnen das in den Knochen?

Stefan Gebhardt: Das ist ein Wahlergebnis, was erstmal verdaut werden muss. Ich glaube nicht, dass es die eine Antwort dafür gibt und auch nicht den einen Schalter, den man einfach umlegen kann. Insofern gibt es bei uns aktuell viele Fragezeichen.

Vielleicht finden wir ein paar Antworten. Sie haben über eine Million Wähler an Grüne und SPD verloren. Bei Klima und sogar bei Ihrem Urthema Soziales sind die Wähler enttäuscht. Was hat Ihre Partei falsch gemacht?

In unserem Programm steht viel zum Thema soziale Gerechtigkeit. Wir haben das aber offensichtlich nicht so transportiert, dass die Leute auch verstanden haben, dass wir Politik für sie machen. Das ist ausdrücklich ein inhaltliches Problem und ein Kommunikationsproblem.

Was meinen Sie damit?

Wir müssen uns heute Fragen stellen, was die Leute heute alles unter sozialer Gerechtigkeit verstehen. Ob da nicht auch die Höhe des Rundfunkbeitrages, die Höhe der Benzinpreise sowie der Strom- und Energiekosten nicht eine größere Rolle spielen, als wir es in den vergangenen Jahren selbst thematisiert haben.Bestimmte Ost-Themen nur mit spitzen Fingern angefasst.

Im Osten, speziell im Südosten, ist die AfD inzwischen in die Rolle einer Kämpferin für Ost-Interessen gerückt. Das war mal die PDS/Linke. Wie wollen Sie das wieder drehen?

Wir haben im Osten seit Jahren ein Problem. Die Partei hatte sich als alte PDS einmal vorgenommen, gesamtdeutsch zu werden. Ich muss aber leider feststellen, dass wir nicht gesamtdeutscher, sondern westdeutscher geworden sind. Das heißt, dass wir bestimmte Dinge, die nur mit dem Osten zu tun hatten, nicht mehr so kraftvoll transportiert haben wie in der Vergangenheit. Es ist schwierig, das dann wieder aufzuholen.

Das müsste doch aber eine Ihrer Zielstellungen sein, oder?

Natürlich müssen wir uns den Osten zurückholen. Es ist dramatisch, was wir hier verloren haben. Und es ist auch selbstverschuldet. Wir haben uns lange nach der gesamtdeutschen Ausdehnung gesehnt. Das geht aber nur, wenn man den Westen stärkt, aber nicht den Osten gleichzeitig schwächt. Bestimmte Ostthemen hat die Partei nur mit spitzen Fingern angefasst. Und nicht so kommuniziert, wie es notwendig gewesen wäre.

Sahra Wagenknecht wirft Parteizirkeln abgehobene Debatten um Identitätspolitik, also Gleichberechtigung und Diskriminierungsfreiheit für alle gesellschaftlichen Gruppen vor, statt sich um die Probleme der arbeitenden Menschen zu kümmern. Hat sie recht?

Da gibt es nicht die eine Antwort. Da sind Leute, die sagen Wagenknecht ist schuld. Andere meinen, die Wagenknecht-Gegner seien schuld. Das bringt uns nicht weiter, weil es immer an der Oberfläche bleibt. Das Problem sitzt deutlich tiefer.

Wo liegt es denn?

Darin, dass wir als Partei bundesweit eine Entwicklung genommen haben, wo wir uns vom Osten und den Wählerschichten entfremdet haben. Sonst würden sie uns ja noch wählen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen möglich, sich diesen Wählern wieder anzunähern, obwohl wir Politik für sie machen. Bei der Wählerwanderung zu Rot-Grün waren sicher auch taktische Wähler dabei. Aber wenn wir in Anbetracht unserer Situation 370 000 Menschen an das Nichtwähler-Lager verlieren, wird das Problem deutlich. Denn diese Leute hatten ja nicht mal eine Alternative. Da wird ein Attraktivitätsproblem deutlich.

Die Union hat im Wahlkampf die Rote-Socken-Kampagne aus den 90er Jahren wieder aufgelegt. Hat das mehr geschadet oder durch größere Aufmerksamkeit auch genutzt?

Ich glaube weder noch. Das ist ja gerade das Schlimme, dass dies gar keinen Einfluss hatte auf das Resultat. Das muss uns hellhörig machen: Wir standen bei der großen Mehrheit gar nicht auf dem Zettel, was Regierungsarbeit betrifft. Für uns geht es jetzt nicht um irgendwelche Rot-Rot-Grün-Spielchen. Für uns geht es ums nackte Überleben.Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor der Partei- und Fraktionsspitze.

Ist die Linke an der Spitze in Partei und Fraktion dafür noch richtig besetzt?

Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, vor der Partei- und Fraktionsspitze, die sich voll in Wahlkampf hineingekniet hat. Daran hat es nicht gelegen.

Drohen der Linken nach diesem verheerenden Wahlergebnis Spaltungstendenzen? Oder werden sie als geeinte Partei ums Überleben kämpfen?

Ich glaube, das macht nur Sinn, wenn man als ganze Partei kämpft. In anderen europäischen Staaten wird deutlich, wohin die Spaltung führen kann. Die früher mächtige Linke in Italien hat sich in vier kleine Parteien zerlegt. Nicht eine davon hat heute nennenswerten Einfluss und ist in einem Parlament vertreten. In Frankreich ist es ähnlich.

Die Außenpolitik ist die Achillesferse der Partei bei Koalitionsambitionen. Ist der strikte Anti-Nato-Kurs noch haltbar?

Nein. Die Linke hat sich im Wahlkampf auf die Feststellung verständigt, dass die Arbeiter nicht früh aufwachen und sich voller Besorgnis fragen, ob sie denn noch Mitglied der Nato sind oder nicht. Die Leute haben andere Probleme. Das ist ein typisches Beispiel dafür, sich an Debatten aufzuräufeln, die an der Lebenswirklichkeit der Leute vorbeigehen.

Das Afghanistan-Votum ist der Partei schwer auf die Füße gefallen. Sie waren für die Evakuierung der Deutschen und ihrer Ortskräfte, aber weil das Mandat im Nachhinein kam, hat die Fraktion die beleidigte Leberwurst gespielt und sich überwiegend enthalten.

Beim Thema Afghanistan-Krieg habe ich im Gespräch mit den Bürgern die Erfahrung gemacht, dass sie erkannt haben, dass wir als einzige Partei damals gegen den Einsatz gestimmt haben. Das ist bei den Leuten schon hängengeblieben. Insofern glaube ich, dass uns die Afghanistan-Geschichte insgesamt nicht geschadet hat.