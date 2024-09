Linke will Einstellungsstopp in Landesverwaltung abwenden

Magdeburg - Inmitten der Verhandlungen um den Doppelhaushalt 2025/26 will Die Linke einen von der Landesregierung erwogenen Nachbesetzungsstopp für die Landesverwaltung noch abwenden. Einen entsprechenden Antrag will die Oppositionsfraktion kommende Woche in den Landtag einbringen.