In den Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2025/25 erwägt die Koalition aus CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt offenbar weitreichende Einschnitte beim Landespersonal. Das erfuhr die Volksstimme am Freitag unabhängig voneinander aus mehreren Quellen. Demnach steht ein sogenannter Nachbesetzungsstopp für die gesamte Landesverwaltung im Raum. Ausgenommen sein sollen lediglich Lehrer und Polizisten.

Nachbesetzungsstopp für alle Ressorts: Ausnahmen nur für Lehrer und Polizisten

Hieße konkret: Scheidet Personal im Landesdienst etwa durch den Wechsel in die Rente aus, werden frei werdende Stellen nicht neu besetzt. Je nach Behörde oder Einrichtung kann das mitunter das hunderte Stellen pro Jahr betreffen.

Haushalt des Landes angespannt: 23 Milliarden Euro Schulden

Nach Volksstimme-Informationen soll der Nachbesetzungsstopp – Stand jetzt – über die gesamte Dauer des Doppeletats, also zwei Jahre lang, in Kraft bleiben. Die Landesregierung wolle damit einen hohen zweistelligen Millionenbetrag einsparen, hieß es. Ein Insider sagte, man erwarte „massive Einschnitte“ in allen Häusern.

Die Haushaltslage des Landes gilt als angespannt. Bei einem Volumen von rund 14 Milliarden Euro war für den Doppelhaushalt zuletzt von einer Deckungslücke von zwei Milliarden Euro zu hören. Gleichzeitig hat das Land schon jetzt Schulden von rund 23 Milliarden Euro aufgebaut. Grund sind neben der Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen durch steigende Zinsen, Inflation und erhöhte Tarifabschlüsse auch stetig steigende Ausgaben. Beispiel: Die Kosten für das Wohngeld im Land liefen zuletzt regelrecht aus dem Ruder.

Ausgaben für Wohngeld binnen eines Jahres um 77 Millionen Euro gestiegen

Allein zwischen 2022 und 2023 stiegen sie nach Angaben des Infrastrukturministeriums von Lydia Hüskens (FDP) von 45,4 Millionen auf 124,5 Millionen Euro (+77 Millionen Euro oder). Noch 2020 hatten die Ausgaben bei 35,3 Millionen Euro gelegen. Grund: Anfang des vergangenen Jahres trat auf Bundesebene das „Wohngeld-Plus-Gesetz“ in Kraft. Damit vergrößerte sich die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte laut Ministerium von circa 25.200 auf nun 42.000.