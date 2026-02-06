weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Freie Mitarbeiter kritisieren MDR-Kürzungen scharf:Auswirkungen auf TV und Radio

Internes Papier Freie MDR-Mitarbeiter listen Kürzungen auf: Eine Stunde TV-Programm weniger pro Tag

Zwischen 2024 und 2028 will der Mitteldeutsche Rundfunk 160 Millionen Euro sparen. Vor allem auf Kosten des Programms, kritisieren die freien Mitarbeiter des Senders jetzt in einem internen Papier.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 06.02.2026, 15:50
Die Zentrale des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Der sender muss sparen. Freie Mitarbeiter kritisieren, dass das vor allem auf Kosten des Programms passiert. 
Die Zentrale des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Der sender muss sparen. Freie Mitarbeiter kritisieren, dass das vor allem auf Kosten des Programms passiert.  Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv

Magdeburg/Leipzig - Die freien Mitarbeiter des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) kritisieren gravierende Folgen der Sparpolitik des Senders für Programm und Regionalität. Erstmals haben sie jetzt eine detaillierte Liste mit Programmkürzungen vorgelegt.