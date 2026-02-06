Internes Papier Freie MDR-Mitarbeiter listen Kürzungen auf: Eine Stunde TV-Programm weniger pro Tag
Zwischen 2024 und 2028 will der Mitteldeutsche Rundfunk 160 Millionen Euro sparen. Vor allem auf Kosten des Programms, kritisieren die freien Mitarbeiter des Senders jetzt in einem internen Papier.
Aktualisiert: 06.02.2026, 15:50
Magdeburg/Leipzig - Die freien Mitarbeiter des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) kritisieren gravierende Folgen der Sparpolitik des Senders für Programm und Regionalität. Erstmals haben sie jetzt eine detaillierte Liste mit Programmkürzungen vorgelegt.