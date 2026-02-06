Ein 26-Jähriger steht in Magdeburg wegen bewaffneten Handels mit Drogen vor Gericht. Polizisten hatten vor fünf Monaten in seiner Wohnung kiloweise Rauschgift und eine geladene Pistole sichergestellt.

Ein Justizbeamter nimmt dem Angeklagten vor dem Drogenprozess die Handschellen ab.

Magdeburg - Ein 26-Jähriger muss sich seit gestern vor dem Magdeburger Landgericht unter anderem wegen bewaffneten Handels mit „einer nicht geringen Menge Cannabis“ und weiterer illegaler Drogen verantworten. Eine Hausdurchsuchung wegen eines anderen Verfahrens bei dem Mann aus der Magdeburger Altstadt hatte am 10. September 2025 alles ans Tageslicht gebracht.