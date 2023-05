Ministerium setzt Notfallplan in Gang: Inhalte der Geschichtsprüfungen machten in Chatgruppen die Runde.

Halle/MZ - Bei den Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt hat es offenbar einen groß angelegten Betrugsversuch gegeben. Wie das Bildungsministerium am Sonntagabend mitteilte, beginnen deshalb die Abiturprüfungen im Fach Geschichte an diesem Montag (8. Mai) eine Stunde später als ursprünglich geplant: um neun statt um acht Uhr. Wie das Ministerium weiter mitteilte, sollen die Prüfungsthemen vorab bekannt geworden sein „und hatten sich über Chatgruppen verbreitet“, so eine Ministeriumssprecherin.

Das Ministerium, das Landesschulamt und sowie das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung haben am Sonntag einen Notfallplan in Gang gesetzt, die Schulleitungen informiert und die Reserveaufgaben für die Schulen bereitgestellt. Die zeitliche Verschiebung der Prüfungen um eine Stunde geschehe zur Sicherheit, um den Schulen einen Zeitpuffer zur Vorbereitung einzuräumen.

„Wie die Prüfungsthemen an die Öffentlichkeit gelangen konnten, wird nun aufgearbeitet, zudem wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, hieß es weiter aus dem Ministerium.